В США заявили, что Россия может стать местом встречи Трампа и Ким Чен Ына

Издание YTN назвало два города, где предположительно могут встретиться лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Это Владивосток или Хабаровск на российском Дальнем Востоке. В Юго-Восточной и Восточной Азии основными кандидатами для встречи считаются Сингапур или Монголия.

В начале марта стало известно о подготовке встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. После того как северокорейский лидер объявил, что его страна останавливает ракетные и ядерные испытания, американский президент подчеркнул, что ждет встречи, однако затем сказал, что она может и не состояться.