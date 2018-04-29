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Власти Москвы объяснили запрет на акцию Навального 5 марта


Добавлено: 29 апр 2018 в 13:53, Категория: Новости на сегодня
Власти Москвы объяснили запрет на акцию Навального 5 марта

Московская мэрия запретила политику Алексею Навальному проводить шествие и митинг 5 мая. Об этом он [url=Только что пришло официально от мэрии:
- раз отказываетесь от площадок вне центра города, то мы вообще запрещаем вам проводить митинг.
Реально изображают диалог хозяев и рабов.
Так что, кто не раб, тот выходит 5 мая в 14-00 на Тверскую. pic.twitter.com/KrZ14mvUsq[/url]

— Alexey Navalny (@navalny) 28 апреля 2018 г. '>сообщил в твиттере.

Навальный выложил выдержки из ответа мэрии, согласно которым, отказ мотивирован тем, что организаторы акции не приняли предложение властей о месте ее проведения.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил в комментарии РБК, что чиновники действительно запретили акцию. «Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут», — сказал он.

Однако Навальный призвал своих сторонников все равно выйти на улицы 5 мая.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 13:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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