Власти Москвы объяснили запрет на акцию Навального 5 марта

Московская мэрия запретила политику Алексею Навальному проводить шествие и митинг 5 мая. Об этом он [url=Только что пришло официально от мэрии:
- раз отказываетесь от площадок вне центра города, то мы вообще запрещаем вам проводить митинг.
Реально изображают диалог хозяев и рабов.
Так что, кто не раб, тот выходит 5 мая в 14-00 на Тверскую. pic.twitter.com/KrZ14mvUsq[/url]
Навальный выложил выдержки из ответа мэрии, согласно которым, отказ мотивирован тем, что организаторы акции не приняли предложение властей о месте ее проведения.
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил в комментарии РБК, что чиновники действительно запретили акцию. «Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут», — сказал он.
Однако Навальный призвал своих сторонников все равно выйти на улицы 5 мая.