Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Заместитель начальника Главного управления по научно-исследовательской деятельности российского министерства обороны Роман Кордюков рассказал об участниках военно-технического форума.

В эфире «Эхо Москвы» он сообщил, что поучаствуют восемь зарубежных экспозиций из КНР, Армении, Ирана, Белоруссии, Индии, Казахстана, Пакистана и Турции. Участники обсудят задачи развития, а также укрепления обороноспособности; поднимут важные вопросы безопасности.

Кордюков обратил внимание на то, что во время «Армии-2018» пройдет межведомственный форум «неделя нацбезопасности».

Отмечается, что мероприятие пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.