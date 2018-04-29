ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение

ВСУ доставили в Донбасс тяжелое вооружение и 4 вагона солдат. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, передает РИА «Новости».
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«О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Ранее Марочко заявил, что руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно обратить внимание на наблюдателей организации, необъективно оценивающих события в регионе. По его словам, наблюдатели пытаются прикрыть нарушения Минских соглашений, которые допускают украинские вооружённые силы.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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