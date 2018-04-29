Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat

Современная мода перестала диктовать рамки стиля, преподнося каждому человеку возможность полноценно раскрыть свою личность, сочетая в своей одежде нотки прошлых годов и даже собирая в образе различные стили. Нередко на улице можно увидеть сочетание официального и спортивного стиля, а ведь главное в бешеном мегаполисе – это все успевать, при этом находясь в комфорте и не подвергать свое здоровье опасности. Выбор падает на мокасины, вьетнамки и другую легкую обувь, которая даже в трудные моменты не подведет. Так как веяния моды не стоят на месте, в кроссовках также увидели удобную ежедневную обувь, которую можно использовать не только для занятия спортом, но и для прогулок с друзьями, походы в магазин и многое другое.

Каталог сети фирменных магазинов Street Beat улавливает все веяния уличной моды, предлагая в своем ассортименте кроссовки для различных целей, из которого подобрать обувь для ежедневного ношения не так просто. Нужно обратить внимание на некоторые нюансы, которые помогут выбрать лучшую модель.

Главное – простота

Занятия спортом подразумевают напряжение и нагрузку стопы. Для этого производители кроссовок создают модели, позволяющие уменьшить нагрузку, дабы упражнения приносили только радость. Выбирая кроссовки для ежедневного ношения, обращайте внимание на самые простые модели, для создания которых не были использованы специальные технологические решения.

Кроссовки для ежедневного ношения должны быть мягкие, удобные и не причинять дискомфорта при ходьбе. В основном, если возникает дискомфорт, то покупатель выбрал не подходящий размер. При покупке лучше всего примерять обувь, пройтись в ней и «прочувствовать» все плюсы с минусами. Нога не должна чувствовать дискомфорта.

Выбор размера

Даже самые «лучшие» кроссовки, по мнению производителей и покупателей, могут превратиться в настоящую пытку, если подобрать не правильный размер для вашей ноги. При выборе кроссовок лучше всего попрыгать в них, ведь стопа увеличивается в размере под нагрузкой. Почти все кроссовки должны быть немного больше ноги, чтобы компенсировать подвижность стопы.

Внешний вид

Немало важен и внешний вид. Кроссовки могут стать также дополнением к наряду. При создании обуви, производители наносят на ткань современные и актуальные принты, а также универсальные рисунки различных цветов. Кроссовки с принтами помогут придать образу индивидуальности и оригинальности, а монотонные модели подойдут под любой наряд. Некоторые кроссовки существенно отличаются от спортивных:

Puma Suede classic;Platform Trace Block Sterling Blue Vanilla Ice;Platform Strap Shantell Martin White.