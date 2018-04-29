Юнкер: Европейская безопасность невозможна без России

Европе следует учиться разговаривать с Россией на равных условиях. Такое мнение высказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью для Politico.

Юнкер полагает, что Россия является «крупным игроком», и обсуждение европейской политики безопасности невозможно без России.

«Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы — боссы всего мира. Мы забываем, что мы — часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы должны прислушиваться к другой части земли», — сказал Юнкер.

По его словам, президенту России Владимир Путин не нравится, когда Россию называют «региональной державой».

«Мой друг Владимир Путин — поскольку мы дружим уже много лет, хотя на сегодняшний день нельзя говорить, что Путин — твой друг — был в свое время очень неприятно поражен одной фразой президента Обамы, когда он сказал, что Россия — это лишь региональная держава», — добавил Юнкер.

Ранее Юнкер заявил, что балканские страны нельзя лишать перспективы членства в ЕС.

Фото: Politico