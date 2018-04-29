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Захарова заявила об «адском» способе обыска дипсобственности РФ в США


Добавлено: 29 апр 2018 в 21:29, Категория: Новости на сегодня
Захарова заявила об «адском» способе обыска дипсобственности РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, что сотрудники Госдепартамента США «адским» способом обыскали дипсобственность России.

«Кадры, которые облетели мир — это, конечно, сенсация. Я такого не видела ни разу, чтобы… как сказали наши коллеги в Госдепартаменте, "законные действия" совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал», — отметила Захарова.

Представитель МИД, отвечая на вопрос ведущего о возможных ответных мерах, заявила, что российские дипломаты не будут приходить к американскому представительству «с синей тряпкой» для того, чтобы совершать за ней «некие действия».


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Добавлено: 29 апр 2018 в 21:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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