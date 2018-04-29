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Железняк отметил готовность России, Турции и Ирана помочь Сирии


Добавлено: 29 апр 2018 в 19:49,
Железняк отметил готовность России, Турции и Ирана помочь Сирии

Главы МИД России, Турции и Ирана продемонстрировали единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА «Новости».

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«Главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали единство взглядов на ситуацию и готовность стран-гарантов к дальнейшим ответственным шагам по восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки ряда деструктивных сил сорвать процесс»,- сказал он.

Железняк добавил, что для успеха развития политических процессов в Сирии большое значение имеет координация международного взаимодействия. В субботу в Москве прошли трехсторонние переговоры глав МИД России, Турции и Ирана.

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Добавлено: 29 апр 2018 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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