Железняк отметил готовность России, Турции и Ирана помочь Сирии

Главы МИД России, Турции и Ирана продемонстрировали единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА «Новости».
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«Главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали единство взглядов на ситуацию и готовность стран-гарантов к дальнейшим ответственным шагам по восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки ряда деструктивных сил сорвать процесс»,- сказал он.
Железняк добавил, что для успеха развития политических процессов в Сирии большое значение имеет координация международного взаимодействия. В субботу в Москве прошли трехсторонние переговоры глав МИД России, Турции и Ирана.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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