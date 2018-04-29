Жена Макрона рассказала о «тяжелой» жизни Меланьи Трамп

Жена президента Франции Бриджит Макрон в интервью газете Le Monde в субботу поделилась впечатлениями от общения с супругой американского лидера Меланьей Трамп.

Ранее президентская чета по случаю 250-летия французско-американских отношений нанесла визит в Соединенные Штаты.

Макрон рассказала, что в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности — она все время находится в окружении охраны и зачастую может делать то, что ей хочется.

«Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня», — сказала первая леди Франции.

По ее словам, супруга Трампа также вынуждена скрывать свои эмоции на публике, поскольку к ней всегда приковано внимание прессы. При этом в обычной жизни Меланья Трамп — добрый и открытый человек.

«У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся», — рассказала Макрон.

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