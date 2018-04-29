Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Стало известно, кто, по предварительным данным, ответственен за убийство двух малолетних детей, чьи трупы были обнаружены на пепелище после тушения пожара в заброшенном овощехранилище. Ужасная находка была сделана 26 апреля в Семеновском районе Нижегородской области.

В убийстве детей призналась их собственная мать, 27-летняя жительница Нижнего Новгорода.

Источник, ссылаясь на региональное СУ СКР, восстанавливает вероятную картину преступления. По версии следствия, утром 25 апреля мать задушила 2-летнего сына и 4-летнюю дочь на заднем сидении арендованной ею иномарки. Это чудовищное преступление произошло рядом с домом в Нижнем Новгороде, где проживала семья.

Чтобы избавиться от тел, вероятная преступница приобрела жидкость для розжига и направилась в Семеновский район, но совершить задуманное в тот же день ей не удалось – в лесополосе она подожгла тела детей, но испугалась, что её заметят. На следующий день, 26 апреля, злодеяние удалось довести до конца, устроив пожар в заброшенном овощехранилище.

Подозреваемая, признавшись в жестоком преступлении, заявила, что убила своих детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь, воспитывала их одна, не работала. Но факты свидетельствуют о том, что женщина была материально обеспечена: только на аренду автомобиля она тратила свыше 40 тысяч рублей в месяц, а незадолго до преступления приобрела путевку за рубеж.

Следователи сомневаются в адекватности подозреваемой, назначены соответствующие экспертизы.