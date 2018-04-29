Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Марина Орлова, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Саша Савельева, Екатерина Одинцова и Дарья Повереннова
Чем запомнится нам последняя неделя апреля? Ожиданием длинных выходных (пра-а-а-аздники!), целой серией откровенных снимков Ким Кардашьян, мимимишными кадрами звезд с детьми и четвероногими друзьями, многочисленными селфи знаменитостей в бикини, фотозаметками с закрытия ММКФ-2018 и не только.
Так, Иван Ургант на этой неделе встретился с главными ньюсмейкерами — Константином Хабенским и Филиппом Киркоровым. Первый представил свою режиссерскую работу "Собибор", второй — презентовал клип на песню "Цвет настроения синий" (если вы не видели ролик, поверьте, многое пропустили!).
Елена Летучая, Ани Лорак и Джессика Симпсон в это время постили в соцсетях фотографии из жарких стран, а Равшана Куркова и Ляйсан Утяшева делились бэкстейдж-снимками со съемок своих новых проектов.
Кто, где и чем был занят в последние семь дней — в нашей традиционной Instagram-подборке. Приятного просмотра!