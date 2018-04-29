Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Марина Орлова, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Саша Савельева, Екатерина Одинцова и Дарья Повереннова

Чем запомнится нам последняя неделя апреля? Ожиданием длинных выходных (пра-а-а-аздники!), целой серией откровенных снимков Ким Кардашьян, мимимишными кадрами звезд с детьми и четвероногими друзьями, многочисленными селфи знаменитостей в бикини, фотозаметками с закрытия ММКФ-2018 и не только.

Так, Иван Ургант на этой неделе встретился с главными ньюсмейкерами — Константином Хабенским и Филиппом Киркоровым. Первый представил свою режиссерскую работу "Собибор", второй — презентовал клип на песню "Цвет настроения синий" (если вы не видели ролик, поверьте, многое пропустили!).

Елена Летучая, Ани Лорак и Джессика Симпсон в это время постили в соцсетях фотографии из жарких стран, а Равшана Куркова и Ляйсан Утяшева делились бэкстейдж-снимками со съемок своих новых проектов.

Кто, где и чем был занят в последние семь дней — в нашей традиционной Instagram-подборке. Приятного просмотра!

Наталья Водянова и Антуан Арно с сыном

Ксения Собчак

Тина Канделаки

Константин Хабенский, Иван Ургант и Филипп Киркоров

Елена Летучая

Татьяна Навка с дочерью

Елена Перминова

Оксана Лаврентьева

Ника Белоцерковская

Полина Киценко

Полина Гагарина

Сергей Лазарев

Дима Билан

Кети Топурия

Эмин Агаларов с детьми

Елена Темникова

Ким Кардашьян

Кайли Дженнер

Кортни Кардашьян

Эмили Ратажковски

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Рози Хантингтон-Уайтли

Джаред Лето

Сальма Хайек

Джессика Симпсон

Ани Лорак

Светлана Лобода

Анна Седокова

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Кристина Асмус

Ляйсан Утяшева

Мария Кожевникова

Светлана Бондарчук

Надежда Оболенцева

Алена Долецкая

Маша Федорова

Светлана Ходченкова

Равшана Куркова

Екатерина Климова

Дженнифер Лопес

Ева Лонгория

Дэвид Бекхэм

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Серена Уильямс

Энрике Иглесиас с детьми

Пэрис Джексон

Тина Кунаки

Пинк

Анна Чиповская