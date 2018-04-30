6-летняя Харпер Бекхэм задумалась о карьере звездного визажиста и поэкспериментировала над внешностью родителей

Харпер и Виктория Бекхэм

6-летняя Харпер Бекхэм продолжает искать себя. Если недавно дочь Виктории и Дэвида Бекхэма увлекалась парикмахерским делом, то на этот раз девочка решила освоить профессию визажиста. Моделями ей снова послужили родители, которые не побоялись смелых экспериментов своей дочери. В своем Instagram 44-летняя Виктория показала, как ответственно и очень по-творчески, проявляя богатую фантазию и упорство, Харпер подходит к делу.

Харпер и Виктория БекхэмВиктория и Харпер Бекхэм

Очень креативно! Харпер хочет сделать из меня эмоджи в виде кота!

— написала звезда и задалась вопросом, а не станет ли Харпер в будущем звездным визажистом.

Впрочем, "досталось" не только матери Харпер. Дэвид Бекхэм тоже попал под горячую руку своей дочери и послужил моделью, на которой она практиковалась в нанесении макияжа. Тут Харпер разошлась еще больше. В ход пошли блестки и краски — кажется, девочка хотела загримировать отца в какое-то животное. Он же, судя по выражению его лица, совсем не возражал и такому эксперименту был только рад.

Дэвид Бекхэм

Стоит сказать, что Харпер проявляет большой интерес и к моде (что с такой мамой, впрочем, неудивительно). Она уже даже начала создавать первые эскизы и, вероятно, задумывается о выпуске собственной одежды. Благо, в этом деле отличный наставник у нее есть.

Фото из Instagram Виктории Бекхэм

Кстати, талант с юных лет проявляет и 13-летний брат Харпер Круз. Он всерьез увлекается музыкой и не только поет, но и играет на пианино.

Круз Бекхэм