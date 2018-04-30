Андрей Климанов: «Преимущество объектов – в продуманной инфраструктуре»

В жилом комплексе подобает быть всему, что создает комфортное существование, в этом убеждены в компании. Всенепременно магазин, кафе или ресторан, фитнес-центр, SPA-салон. Однако, это лишь программа-минимум. В частности, в жилом комплексе «Три Д-клуб» планируется трехэтажный спортивный центр с бассейном, а в кафе – собственное пивоваренное производство. В ЭкоЛогичном доме «Ясная Поляна» предусмотрены собственная мини-пекарня, автомойка и прачечная, а для любителей отдохнуть в респектабельной компании – ресторан авторской кухни, покерная и бильярдная с двумя двенадцатифутовыми столами.

Каждый из проектируемых строительной компанией «Метеорит» объектов проходит этап внутренней «примерки». А мне бы хотелось там жить? – таким вопросом обычно задается и Климанов Андрей Венедиктович, и каждый сотрудник. В итоге рождаются новые идеи по организации быта, досуга или детского отдыха. Еще в компании чутко прислушиваются к рекомендациям компаньонов и приятелей, трудящихся за пределами России.

Объекты компании «Метеорит» заметно различаются от всех жилых домов, которые строят в Екатеринбурге как заявил руководитель строительной компании Метеорит и Ко Андрей Климанов Екатеринбург. Прежде всего – это инфраструктура. В компании первоначально обозначили себе цель: помогать клиентам решать не только жилищную проблему, но и множество бытовых.

В 2005 году, когда делали проекты объектов, которые сейчас строит «Метеорит», многие коллеги не понимали, зачем все эти «заморочки». Однако в компании настойчиво двигались непростым путем. Сворачивать не собираются и по сегодняшний день. Клиенты «Метеорита» оценили такой подход. Решающими моментами в выборе квартиры стали: инфраструктура объектов, собственная служба сервиса и качество используемых материалов.