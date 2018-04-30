Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и яркое видео с прогулки на яхте

Белла Хадид и Хейли Болдуин

21-летние Белла Хадид и Хейли Болдуин не только коллеги по подиуму, но и близкие подруги — модели часто ходят вместе на вечеринки и отдыхают в компании друг друга. В воскресный день Белла и Хейли решили понежиться на солнце. Папарацци засняли моделей около бассейна одной из гостиниц в Майами, когда одетая в телесного цвета купальник Белла лежала на шезлонге, а ее подруга в топе и джинсовых шортах сидела прямо на ней. Девушки улыбались и весело общались о чем-то. А затем они вместе со своей подругой Джастин Скай отправились на прогулку на яхте.

Хейли Болдуин и Джастин Скай

В своем Instagram Скай опубликовала видео, на котором видно, что день подруги провели просто отлично. Солнце, океан, прохладительные напитки и отличная компания — насладились поездкой на яхте они по полной.

К слову, подписчики Скай отметили, что купальник Беллы был не совсем удачным. Ни его фасон, ни цвет модель, по их мнению, совсем не красили.

Я сначала подумал, что Белла голая,

— написал подписчик певицы.

Тем не менее комплиментов в свой адрес это трио тоже получило немало.

Вы лучшие,

— резюмировали поклонники девушек.