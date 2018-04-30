Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВО

В частях и соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в дни майских праздников пройдет более 300 праздничных мероприятий. Солдаты и офицеры в местах дислокации пройдут торжественными маршами с исполнением строевых песен.

Военнослужащие новосибирской армии примут участие в торжественных собраниях, возложении венков и цветов на «Монументе славы» и к памятнику А.И. Покрышкину. Кроме того, в подразделениях пройдут спортивные состязания и конкурсы художественной самодеятельности.

Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих. Они совершат экскурсии по музеям боевой славы воинских частей, историческим и художественным музеям.