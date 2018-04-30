Бондарь взял бронзу в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии, который проходит в канадском Монреале.

Бондарь в воскресенье набрал в сумме всех попыток 531,15 балла. Победителем соревнований стал китаец Цю Бо (568,15), второе место занял еще один представитель Китая Ян Цзянь (551,40). Еще один россиянин Никита Шлейхер стал четвертым (475,85).

У женщин в прыжках с 3-метрового трамплина первенствовала китаянка Ши Тинмао с результатом 381,95 балла. Второй стала еще одна китаянка Ван Хань (376,10), а третьей - канадка Дженнифер Абель (364,80).