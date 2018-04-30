Будет две стадии: в ДНР прокомментировали смену формата «АТО»

Командование ДНР составило прогноз развития ситуации в Донбассе после начала Киевом операции объединенных сил (ООС), которая заменит в регионе «АТО».

Как заявил ДАН замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, на первом этапе руководство ООС возьмет под полный контроль националистические батальоны.

«Как полноправные участники конфликта будут заявлены вооруженные формирования националистов из таких движений, как „Правый сектор“, „УДА“ и др., которые будут прикрывать оголенные участки фронта, а также использоваться для проведения различных диверсий и „усмирительно-устрашительных акций“ на местное население по обе стороны фронта», — отметил Басурин.

Он добавил, что первый период продлится до двух месяцев, и будет сопровождаться регулярными обстрелами территории ДНР. Одна из целей — вынудить население покинуть прифронтовые зоны.

Второй этап, продолжил замком, начнется с захвата населенных пунктов и занятия господствующих высот и удобных плацдармов в «серой зоне». Это откроет для командования ООС возможности организации дальнейших наступательных операций уже на территории ДНР.

«Но более точную информацию мы получим после утверждения всех планов военно-политическим руководством Украины и доступа к ним наших разведчиков», — подчеркнул Басурин, добавив, что ожидает этого в ближайшее время.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня, согласно украинскому закону о реинтеграции Донбасса, в регионе меняется формат карательной операции — «АТО» становится операцией объединенных сил.