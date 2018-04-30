Число жертв двух терактов в Кабуле выросло до 29 человек

Количество жертв двух терактов в Кабуле увеличилось до 29 человек, пострадавших – превысило 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Ранее сообщалось, что погибли 25 человек и пострадали около полусотни.

Напомним, два взрыва прогремели в афганской столице сегодня рано утром. Оба были осуществлены террористами-смертниками, второй – примерно через 20 минут после первого, когда на месте происшествия собрались очевидцы, полицейские, сотрудники экстренных служб и журналисты.

Второе взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, подъехавший на мотоцикле. Жертвами этого взрыва стали семеро журналистов и операторов, включая фотографа агентства France Presse, а также два сотрудника афганского телеканала 1TV – корреспондент Гази Расули и оператор Новруз Али Раджаби.