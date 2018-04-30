Друзья, приветствую вас! Находясь на проекте, я встретил немало отличных людей, среди них оказались близкие мне по духу. Среди мужского населения я не смог не выделить «горячего» грузинского парня Давида, который с первых минут оказался рядом и поддержал уже на самой первой встрече – на голосовании. Я был немного встревожен, а когда он мне подмигнул, я сразу понял, что всё будет отлично. После голосования, на котором его чуть не повесили, ему нелегко наладить отношения с коллективом, особенно с Викторией Борисевич! Но я уверен, что, как и мои эмоции к Анастасии Балинской, его чувства к Вике не дадут ему уйти в апатию, а лишь заставят двигаться вперёд! Сила мужчин в том, что каждый из нас должен знать свою цель и идти к ней! И даже если на этом пути совершаешь ошибки, то надо суметь их понять и извиниться, если того требует ситуация! На то мы и живые люди, с настоящими неподдельными эмоциями!
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Новости » Шоу-бизнес » Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга
Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга
Добавлено: 30 апр 2018 в 12:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 30 апр 2018 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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