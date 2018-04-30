Додавить КНДР: Япония и США объединились для «максимального давления»

Власти США и Японии договорились продолжить политику максимального давления на Северную Корею, целью которой является полная денуклеаризация последней.

О договорённости Токио и Вашингтона сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Договорённость, как сообщается, была достигнута министрами иностранных двух государств — Таро Коно и Майклом Помпео в ходе прошедших в Аммане переговоров.

Как сообщала «Русская Весна», лидер КНДР Ким Чен Ын вчера назвал условие полного отказа от ядерного оружия — им является мирная политика США по отношению к Северной Корее.

Напомним, после беспрецедентной встречи Помпео и Ким Чен Ына в Пхеньяне глава Северной Кореи заявил о том, что его страна в ближайшее время сосредоточится на экономическом развитии и приостановит ядерную программу.

Вашингтон же вместе с главным своим партнёром в тихоокеанском регионе, не смущаясь, открыто заявляет о курсе на «политику максимального давления».

Как сообщала «Русская Весна», 27 апреля состоялась историческая встреча глав Северной и Южной Кореи, которую многие расценивают как первый шаг к объединению Корейского полуострова.