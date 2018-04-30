Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Руководитель экспедиции по поиску и изучению затонувших субмарин «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов сообщил, что она начинается 30 апреля.

Такие экспедиции проводят с 2005 года в местах, где тонули советские корабли и субмарины во время Великой Отечественной войны. Программу поддерживают министерство обороны и депутат Государственной думы Николай Ковалев.

В понедельник работу начнут возле острова Гогланд. Накануне у острова Большой Тютерс нашли корпус подлодки советских времен. Его собираются осмотреть. В последующем поиск коснется немецкого минного заграждения «Зее Игель», вернее того участка, где оно раньше было. Такую информацию передает РИА «Новости».

Ранее американское издание сообщило, что у России есть «устрашающая» подводная лодка. Речь шла о дизель-электрической подводной лодке Б-90 «Саров», являющейся единственным кораблем проекта 20120.