«Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы

Британцев предупредили о нашествии токсических гусениц. Это личинки дубовой моли.

Большие группы этих гусениц были замечены на юго-востоке Англии и их количество растёт.

Британцев предупредили, что приближаться к ним крайне опасно, так как эти гусеницы токсичны.

Яд содержится в волосках на теле гусеницы, при соприкосновении с человеком, у последнего может появиться зуд, лихорадка, головокружение, раздражение глаз, горла, нарушение дыхания вплоть до приступов астмы.

Раньше личинки дубовой моли предпочитали находиться в тени и не выползать на солнце, чтобы их не заметили птицы. Однако вирус, который поразил их в 2017 году, делает гусениц неконтролируемыми. Они выползают на свет и могут взорваться на солнце, что способствует быстрому распространению токсинов.



