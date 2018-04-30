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«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина


Добавлено: 30 апр 2018 в 07:55, Категория: Политика
«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина

Американский лидер Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес российского президента Владимира Путина после появления 29 апреля в СМИ сообщения о секретной встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой всего за несколько месяцев до президентской гонки в Америке.

Глава Белого дома заявил, что Владимир Путин мог дать поручение Весельницкой сообщить общественности о предполагаемых связях американского предвыбрного штаба с российскими властями.

Со слов Трампа, данные действия могли быть предприняты с целью «посеять хаос в Соединенных Штатах» в ответ на меры Вашингтона против России, включая новые санкции и ракетную атаку на Сирию.

«Никакого сговора между мной и Россией не существует. Никто не был более жестким с Россией, чем я. Вы можете уточнить это у президента Путина», — заявил Трамп.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 07:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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