Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

Бойцы полицейского спецназа “Корд” и патрульные Национальной полиции Украины получат современное немецкое оружие. Такую информацию обнародовал глава Национальной полиции Сергей Князев.По его словам, до конца 2018 года Украина заключит соглашение на предоставление немецких автоматов, которыми будут пользоваться бойцы спецназа и полицейские.В настоящий момент, добавил Князев, Украина ждет поставки 250 единиц современных винтовок европейского образца.Кроме того подразделения полиции будут обеспечены форменной одеждой, а также спецсредствами, позволяющими бойцам выжить в экстремальных условиях.