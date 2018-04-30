Фотограф AFP и еще 20 человек стали жертвами терактов в Кабуле

Жертвами двух взрывов, которые прогремели сегодня утром в Кабуле, стал по меньшей мере 21 человек, среди которых – фотограф французского агентства AFP Ша Мараи. Пострадали как минимум 27 человек, сообщает агентство.

Известно, что оба взрыва были осуществлены террористами-смертниками, один из которых подъехал к месту происшествия на мотоцикле. Первый взрыв произошел около 06:30 мск, второй примерно через полчаса, уточняет ТАСС.

Мишенью для террористической атаки был выбран район афганской столицы, где расположены зарубежные представительства и офис местной разведки, передает Associated Press, атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.

Первый взрыв прогремел около 06:30 мск, второй - примерно через полчаса.