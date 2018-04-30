Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

Странная ситуация сложилась вокруг наследства, оставленного всенародным любимцем Михаилом Задорновым. Тем более, что речь идет о больших деньгах, праве собственности на имущество и интеллектуальное наследие.

Претенденты на наследство должны были в течение шести месяцев предъявить права. Однако дочь Михаила Задорнова в устной форме отказалась от наследства отца. Отказалась от него и вторая супруга – Елена Бомбина.

Так сложилась, что единственный человек, который не собирается отказываться от денег артиста стала его первая супруга Велта Задорнова. Поговаривают, что для артиста она до конца жизни оставалась близким человеком, и Задорнов якобы давал распоряжение поверенному о прямом выделении ей средств.

В юридической практике крайне редко, но все же случается, что бывшая жена наследует имущество умершего или погибшего экс-супруга. Это возможно в том случае, если наследники первой очереди отказались от наследства, или бывшая жена как минимум год находилась на иждивении бывшего мужа с предоставлением ей ежемесячного пособия.

СМИ узнали, что наследство Задорнова можно оценить в 100 миллионов рублей, кто его получит, станет известно в мае 2018 года.