Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов

Глава британского МВД Эмбер Радд покинула свой пост из-за скандала с отношением ее ведомства к депортации мигрантов, проживших в стране более полувека, передает телеканал Sky News.

В его сообщении утверждается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку Радд накануне вечером.

Аналитики считают, что этот кадровый шаг бьет по позициям самой Мэй, соратницей которой Радд являлась. Более того, скандал с мигрантами уходит своими корнями в тот период работы британского МВД, когда это ведомство возглавляла нынешний премьер. По мнению экспертов, Радд пожертвовала своим постом ради Мэй.

Скандал вокруг мигрантов разгорелся в Британии около двух недель назад. Речь о так называемом поколении Windrush (по названию лайнера, на котором в 1948 году в страну прибыли сотни жителей Ямайки и выходцы из других стран региона). Тогда Лондон поощрял их приезд из-за нехватки рабочей силы, а в 1971 году узаконил их право бессрочно остаться в Великобритании. Однако в 2012 году иммиграционный закон был ужесточен, и некоторых представителей поколения Windrush признали нелегалами.

Впоследствии стало известно, что у МВД были внутренние разнарядки по ежегодной высылке мигрантов. Радд заверила Палату общин, что не была осведомлена об этих целевых показателях, но в минувшую пятницу газета The Guardian опровергла слова министра, опубликовав попавший в ее распоряжение документ «для внутреннего пользования».