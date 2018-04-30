Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку на фоне заявлений о том, что она ввела парламент в заблуждение, когда говорила об отсутствии у правительства показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ВВС.

Давление на Радд оказывали из-за скандала вокруг иммигрантов «поколения Уиндраш», которые прожили в Великобритании более 50 лет. Это выходцы из стран Карибского бассейна, впервые прибывшие в Лондон 22 июня 1948 года на корабле «Эмпайр Уиндраш». Их пригласили в Великобританию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в государстве.

Скандал начался тогда, когда стало известно, что некоторые переселенцы и их родственники из стран Содружества, прибывшие в Великобританию в 1940-1970-х годах, были объявлены нелегальными иммигрантами.

Главу МВД критиковали за то, что ее министерство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов «поколения Уиндраш», и что Радд знала об этом.

В субботу газета Guardian опубликовала копию прошлогоднего письма Радд премьер-министру Терезе Мэй. Министр писала об «амбициозной, но достижимой цели» — депортации еще 10% нелегальных мигрантов в ближайшие несколько лет.

Вечером 29 апреля Радд позвонила Мэй и рассказала о решении уйти в отставку из-за усиления давления оппозиции, требовавшей от нее покинуть пост главы МВД. В прошении об отставке отмечено, что Радд берет на себя всю ответственность за то, что ей не было известно об информации о целевых показателях, предоставленной ее ведомству.

Фото: life.ru