Главой британского МВД стал сын пакистанского эмигранта

На пост главы МВД Великобритании, оставленный Эмбер Радд на фоне скандала из-за мигрантов, переведен министр по делам общин и местного самоуправления Саджид Джавид, передает Reuters.

Джавид — сын эмигранта из Пакистана, после переезда в Великобританию работавшего водителем автобуса, а потом купившего магазин одежды в Бристоле. Политик получил экономическое и политологическое образование в Эксетере, потом 20 лет занимался банковским бизнесом и сколотил миллионное состояние.

В политику Джавид пришел в 2010 году, когда его выдвинули кандидатом в парламент от Консервативной партии по избирательному округу Бромсгроув. Последовательно занимал должности парламентского личного секретаря младшего министра профессионального образования, личного секретаря канцлера Казначейства, экономического секретаря Казначейства, финансового секретаря Казначейства, министра равноправия, министра предпринимательства, министра по делам общин и местного самоуправления в двух кабинах при действующем премьере страны Терезе Мэй.

Напомним, его предшественнице на посту министра внутренних дел Эмбер Радд – ближайшей соратнице главы правительства – пришлось подать в отставку после того, как СМИ уличили ее во лжи по поводу «разнарядок» на высылку мигрантов.

Радд утверждала, что не знает о существовании целевых показателей по ежегодному количеству мигрантов, которых необходимо депортировать, но журналисты нашли документ, доказывающий обратное.

Газета Guardian опубликовала материал о мигрантах, которые живут в Британии с 1948 года, но после принятия миграционного закона 2012 года на них начали давить, понуждая к отъезду – в частности, угрожали депортацией, отказывали в медпомощи и в целом создавали «враждебную среду».