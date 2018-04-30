Гол Милинковича-Савича принес "Лацио" победу над "Торино" в серии А

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Футболисты римского "Лацио" обыграли на выезде "Торино" в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 56-й минуте забил Сергей Милинкович-Савич. "Лацио" мог вести со счетом 2:0, но Луис Альберто не реализовал пенальти на 23-й минуте.

"Лацио" набрал 70 очков и продолжает борьбу с "Ромой" (70) за третье место в турнирной таблице серии А, оторвавшись от идущего пятым миланского "Интера" на четыре балла за три тура до конца сезона. "Торино" с 47 очками занимает 10-ю строчку.