Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер в интервью для Sydney Morning Herald сообщил, что республика собирается строить отношения с российской стороной с позиции силы.

Политик голословно обвинял Москву в самых разных действиях. В том числе он заявил, что РФ якобы вовлечена в военную операцию на украинской территории.

Глава ведомства республики также добавил, что в России любой признак колебания примут за слабость, а значит наверняка захотят им воспользоваться. Руководствуясь этим, он пришел к выводу, что необходимо выстраивать отношения между Эстонией и Россией с позиции единства, силы и решимости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты, Эстония, Литва и Латвия приняли Декларацию о военном сотрудничестве.