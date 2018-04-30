Хайди Клум и Том Каулитц не скрывали своих нежных чувств в ресторане в Берлине

Том Каулитц и Хайди Клум

Конфетно-букетный период у 44-летней Хайди Клум и ее 28-летнего бойфренда Тома Каулитца, очевидно, не прошел до сих пор. Модель и музыкант продолжают проводить много времени вместе и не просто не скрывают свои отношения, но и всякий раз демонстрируют на публике нежные чувства.

Вчера папарацци засняли Хайди и Тома в ресторане в Берлине. По словам очевидцев, они то и дело целовались и не отрывали друг от друга влюбленного взгляда, а окружающие их люди, кажется, знаменитостей совсем не смущали.

Том Каулитц и Хайди Клум

Для ужина с возлюбленным модель выбрала юбку цвета металлик с большим разрезом, серую футболку и светлый пиджак с бахромой. Ее сумка и ботильоны со змеиным принтом то ли просто были удачно подобраны, то ли и вовсе стали частью одного комплекта.

Заведение пара покинула в прекрасном расположении духа.

Напомним, что о романе пары стало известно в марте — сначала Клум и Каулитц попали под прицелы вспышек около одного из ресторанов Лос-Анджелеса, а затем Том вместе с Хайди пришел на шоу America's Got Talent, где открыто ее целовал.

Кстати, на днях группа Tokoi Hotel, участником которой Каулитц и является, выступала в Москве. Вместе со своим возлюбленным в столицу России пожаловала и Хайди. И снова влюбленные демонстрировали страсть — их поцелуй на Красной площади быстро разлетелся по Instagram и вызвал бурную реакцию у российских интернет-пользователей.

Том Каулитц и Хайди Клум