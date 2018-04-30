Хохлов: "Динамо" "кровь из носу" нужны были очки в матче РФПЛ с "Рубином"

ХИМКИ (Московская область), 30 апр - РИА Новости, Сергей Астахов. Московское "Динамо" в матче чемпионата России по футболу с "Рубином" избрало оборонительную схему игры из-за сильных сторон казанского клуба, бело-голубым очки были нужны "кровь из носу", сказал главный тренер столичной команды Дмитрий Хохлов.

Встреча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Динамо" и "Рубином" прошла в понедельник в Химках и закончилась вничью - 0:0. У "Динамо" стало 34 очка, команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 36 очками остался на девятой строчке.

Яркие фотографии матча "Динамо" - "Рубин"

"Тяжелая игра, тактика с тремя защитниками оправдала себя. Пытались больше внимания уделить обороне. Схема нами не до конца отработана. Ошибки были, но концентрация порадовала. Схему выбрали из-за сильных сторон "Рубина". Просматривали их матчи, надо было закрыть зоны, которые могли использовать Попов, Азмун. Кому-то не понравилось, но результат и очки нужны кровь из носу, поэтому и засушили игру", - сказал Хохлов журналистам.