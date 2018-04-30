«ИГИЛ» взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Ответственность за сегодняшние взрывы в Кабуле, унесшие жизни 21 человека, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Один из погибших — фотограф французского агентства Ша Мараи. Оба взрыва осуществлены террористами-смертниками, один из которых ехал на мотоцикле.

Как информировало ранее агентство Associated Press, атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Первый взрыв прогремел около 06:30, второй — примерно через полчаса.