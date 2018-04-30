Исаев рассказал о пользе для экономики после увеличения МРОТ до прожиточного минимума

Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих граждан, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передаёт пресс-служба партии.

Ранее председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что 1 мая впервые в истории прожиточный минимум сравняется с МРОТ, а повышение последнего затронет миллионы людей, в первую очередь — работников бюджетной сферы.

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«Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики», — приводит слова депутата пресс-служба «Единой России».

Исаев напомнил, что первоначально планировалось повысить МРОТ с 1 января 2019 года, однако в феврале Президент России Владимир Путин выступил с предложением ускорить этот процесс.

Парламентарий добавил, что инициатива имеет целью борьбу с бедностью и призвана сократить так называемую серую занятость.

«Рост зарплат в бюджетной сфере подтолкнёт рост заработных плат во внебюджетной экономике, это будет неизбежный процесс. Повышение легальных заработных плат увеличит взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, что создаст условия для повышения пенсий, а также увеличения пенсионных прав будущих пенсионеров», — пояснил Андрей Исаев.

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