К концу мая паром в едином билете до Крыма заменят автобусом

С сегодняшнего дня, 30 апреля, Единая транспортная дирекция (ЕТД) возобновила пассажирские перевозки в Крым и обратно по единому билету «в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции.

В сообщении ЕТД уточняется, что во второй половине мая, когда откроется автомобильное движение по Крымскому мосту, «перевозки по единому билету будут осуществляться без использования паромов».

По данным дирекции, «на сегодняшний день оформлено 59 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них – 39695 в Крым, 20164 – из Крыма». Билеты продаются в Севастополь, Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию, Судак и Феодосию.