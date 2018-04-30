Китайская компания Xiaomi представила новый смарт-браслет с сенсорным экраном

Официальный анонс новинки (Mi Band 3) компания сделала 29 апреля, но браслет еще не поступил в продажу. В интернете любой желающий может обнаружить список его характеристик и даже снимки.

Точно известно, что в нем: сенсорный OLED-дисплей в форме капли, сканер ритма сердца, GPS и для удобства — съемный ремешок. Обращая внимание на экран, стоит отметить, что он немного вдвинут в корпус. Небольшой выступ браслета сделали, чтобы защитить дисплей от повреждений. Полную презентацию новинки проведут через пару недель.

В этом месяце, по версии группы экспертов, Xiaomi Redmi 5 Plus попал в пятерку наиболее популярных смартфонов в России.