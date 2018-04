Климкин осудил теракт в Кабуле

Министерство иностранных дел осуждает террористический акт в Кабуле. Об этом заявил в Twitter глава МИД Павел Климкин.

«Решительно осуждаем террористический акт в Кабуле. Много убитых и раненых, в том числе 6 журналистов KIA. Наши искренние соболезнования семьям», – написал он.

Another horrifying attack in #Kabul. Condemn in strongest terms this despicable act of terror killing civilians including journalists. Sincere condolences to those who lost their loved ones.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 апреля 2018 г.

Ранее Радио Свобода сообщила, что в результате взрывов в Кабуле погибли 29 человек, среди которых 8 журналистов.

Напомним, 22 апреля в кабульском центре регистрации избирателей утром 22 апреля террорист-смертник привел в действие бомбу, в результате чего не менее 31 человека погибли.

Фото: из открытых источников