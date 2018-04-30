"Краснодар" предупредил болельщиков "Локомотива" об аншлаге и тщательном досмотре

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" предупредил болельщиков московского "Локомотива" об аншлаге на гостевом секторе на матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча между "Краснодаром" и "Локомотивом" пройдет в Краснодаре в понедельник и завершит программу 28-го тура. "Локомотив" в случае победы досрочно гарантирует себе золотые медали чемпионата.

"Вниманию болельщиков "Локомотива"! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча. Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса - иначе рискуете не успеть на игру", - говорится в сообщении "Краснодара" в микроблоге в Twitter.