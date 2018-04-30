Кто родился 30 апреля

Александр Венидиктович Коровников (63 года), член Комитета Государственной Думы по обороне. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного совета РСФСР. Избирался депутатом Государственной Думы II созыва. Занимал пост помощника председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Новгородской области.
А ещё в этот день родились:
Карл XVI Густав активно занимается вопросами развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Ежегодно участвует в церемонии вручения Нобелевской премии.
13 октября 2016 года Генассамблея ООН утвердила Антониу Гутерриша в должности генерального секретаря этой всемирной организации. 1 января 2017 года он приступил к исполнению обязанностей.
Основными направлениями исследования учёного является микро- и наноэлектроника. Геннадий Красников создал научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами. Он — автор и соавтор свыше 300 научных работ, 4 научных монографий и более 40 авторских свидетельств и патентов.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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