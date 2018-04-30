Кто родился 30 апреля

Александр Венидиктович Коровников (63 года), член Комитета Государственной Думы по обороне. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного совета РСФСР. Избирался депутатом Государственной Думы II созыва. Занимал пост помощника председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Новгородской области.

А ещё в этот день родились:

Андрей Николаевич Луценко (55 года), председатель Законодательного Собрания Вологодской области. Работал на Череповецком металлургическом комбинате, прошёл путь от вальцовщика стана горячей прокатки до директора по производству. Занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области. 27 сентября 2016 года избран председателем Законодательного Собрания Вологодской области

Карл ХVI Густав (72 года), король Швеции. Принадлежит к династии Бернадотов, которая существует уже 200 лет. В 27 лет вступил на престол, став самым молодым монархом на момент принятия короны. Под его покровительством находится шведская евангелическо-лютеранская церковь, королевские академии и ряд объединений и обществ.

Карл XVI Густав активно занимается вопросами развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Ежегодно участвует в церемонии вручения Нобелевской премии.

Антониу Гутерриш (69 лет), генеральный секретарь ООН. Избирался в парламент Португалии, занимал пост премьер-министра страны. Являлся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возглавлял высший политический орган ЕС — Европейский совет. Был Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

13 октября 2016 года Генассамблея ООН утвердила Антониу Гутерриша в должности генерального секретаря этой всемирной организации. 1 января 2017 года он приступил к исполнению обязанностей.

Геннадий Яковлевич Красников (60 лет), российский физик. Академик РАН. Возглавляет научно-исследовательскую компанию АО «НИИ молекулярной электроники».

Основными направлениями исследования учёного является микро- и наноэлектроника. Геннадий Красников создал научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами. Он — автор и соавтор свыше 300 научных работ, 4 научных монографий и более 40 авторских свидетельств и патентов.

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