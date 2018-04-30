Лидер Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Нобелевскую премию мира следует вручить его американскому коллеге Дональду Трампу, который предпринимает усилия, «направленные на сдерживание ядерной программы КНДР».

«Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир», – цитирует Reuters слова официального представителя главы Республики Корея, который, в свою очередь, процитировал самого южнокорейского лидера.

С аналогичным предложением выступил на прошлой неделе член Сената США от Республиканской партии из Южной Каролины Линдси Грэм. По его словам, действия Трампа направлены на денуклеаризацию КНДР и урегулирование ситуации на Корейском полуострове – и если американскому лидеру удастся достичь этих целей, он будет по праву достоин стать нобелевским лауреатом.