Макрон надеется на помощь России в решении проблем на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что Москва сыграет конструктивную роль по ряду вопросов на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».

«Президент республики выразил желание, чтобы в плотном взаимодействии с Россией, другими постоянными членами Совета безопасности ООН, европейскими партнёрами могли начаться переговоры по контролю (иранской — прим. ред.) атомной активности после 2025 года, ракетной программе Ирана, а также по ситуации в Сирии и Йемене», — сказано в обнародованном заявлении.

В комментарии также подчёркнуто, что Макрон «выразил надежду, что Россия сможет сыграть конструктивную роль по всем вопросам, чтобы избежать роста напряжённости в регионе». Читайте по теме

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«Два президента договорились вместе работать по этому направлению в ближайшие дни и недели. В свете визита президента республики в Россию 24 и 25 мая, два лидера условились ускорить контакты между их командами, чтобы достичь конкретного продвижения, в частности, по вопросу сирийского кризиса», — отметили в администрации французского лидера.

Ранее Макрон, комментируя обсуждение ситуации вокруг соглашения по Ирану с российским лидером, выложил в Twitter фото с изображением самолёта, с борта которого и происходил разговор.

Днём в понедельник «Парламентская газета» писала, что в ходе телефонного разговора Макрон обсудил с Путиным текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал об итогах своего визита в США.

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