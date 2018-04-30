Мемория. Валентина Закорецкая

30 апреля 1947 года родилась Валентина Закорецкая, спортсменка-парашютистка.

Личное дело

Валентина Николаевна Закорецкая (1947—2010) родилась в Луганске в рабочей семье. В 16 лет вместе с подругами записалась в Луганский аэроклуб.

«Мы, наверное, все тогда бредили небом. Но, когда пришли в клуб, мечта чуть было не рухнула. Строгий инструктор сказал, что набор уже закончился. Потом, немного смягчившись, добавил: "Парашютистов еще набирают. Идите туда, а после переведетесь на пилотов"», — рассказывала Закорецкая.

Спустя пару недель подруги забросили тренировки, а Валентина не сдалась.

Прыгать она стала, несмотря на проблемы с сердцем, из-за которых в школе получила освобождение от физкультуры.

Когда о болезни узнали, Закорецкую отстранили от прыжков. Однако старшеклассница продолжила ходить на аэродром и, по ее словам, со временем настолько примелькалась, что никто не мог подумать, что ей запрещено прыгать.

«Однажды ко мне подошел тренер и спросил: "А ты почему не прыгаешь?" Так потихоньку я снова стала прыгать. Когда у меня было уже 62 прыжка, и я готовилась к соревнованиям, наша врач поинтересовалась, куда подевалась моя медицинская карточка. Потерялась, говорю. Мне выписали новую, формально ее заполнили, и я отправилась на чемпионат Украины», — описывала обман спортсменка.

Окончив школу, Закорецкая пошла работать на завод слесарем-инструментальщиком, а в свободное время продолжила прыгать с парашютом.

В 1967 году попала в сборную СССР по парашютному спорту, была капитаном команды. В 1969 году из-за конфликта с тренером перешла в клуб Советской армии.

«Однажды нам назначили генерального тренера — человека очень далекого от парашютного спорта. Об этом я и сказала ему в глаза. В это время команда должна была отправляться за границу. Генеральный написал на меня замечательную характеристику, лишь в самом конце дописал: требуется контроль. А вы понимаете, что это означало в советское время. И я, хлопнув дверью, ушла из команды», — вспоминала Закорецкая о превращении из гражданской парашютистки в военную.

В 1970 году она стала чемпионкой мира на первенстве в Югославии. В 1971 и 1972 годах — абсолютной чемпионкой СССР. В 1972 году также завоевала вторую золотую медаль мирового чемпионата по парашютному спорту.

В 1975 и 1976 годах вновь победила и на чемпионате Советского Союза, и на мировом первенстве.

В 1976 году имя Закорецкой впервые попало в Книгу рекордов Гиннеса — как единственной женщины в мире, выполнившей более двух тысяч прыжков с парашютом. Спортсменка еще дважды попадала в книгу рекордов — в 1987 году за 10 тысяч прыжков и в 1998-м — за 11,5 тысяч.

На пике карьеры Закорецкая совершала иногда по 20 прыжков в день. «Для обычных людей это баснословная цифра, а для меня это просто работа», — убеждала спортсменка.

С 1978 по 1984 годы была тренером украинской сборной по парашютному спорту. Затем тренировала луганских спортсменов-парашютистов; в последние годы была тренером-инструктором парашютной подготовки Енакиевского авиаспортивного клуба.

«К нам в Енакиево она обычно приезжала на три дня — передать свой опыт юным парашютистам, — говорил директор авиаклуба. — Мы много и подолгу обсуждали с ней тонкости подготовки команды».

Закорецкая воспитала больше двух десятков мастеров спорта СССР и Украины и четырех мастеров спорта международного класса.

В 2000-х несколько раз избиралась депутатом Луганского городского совета, входила в исполком горсовета. Также до конца жизни была председателем областной организации авиационных видов спорта.

9 июля 2010 года Валентина Закорецкая скончалась от сердечной недостаточности в возрасте 63 лет. В этот день она находилась в Днепропетровске, куда приехала судить соревнования парашютистов.

Валентина Николаевна Закорецкая peoples.ru

Чем знаменита

Легендарная советская, украинская спортсменка-парашютистка. Четырехкратная чемпионка мира по парашютному спорту, обладательница 50 мировых рекордов; единственная женщина, совершившая более 11 500 прыжков с парашютом.

После завершения спортивной карьеры Закорецкая стала первоклассным тренером, воспитав 22-х мастеров спорта СССР и Украины (по другим данным — 28) и четырех мастеров спорта международного класса.

О чем надо знать

В 30 лет спортсменка родила дочь Юлю, которая выросла рядом с матерью в аэроклубе и стала кандидатом в мастера спорта по парашютному спорту — в 14 лет выиграла чемпионат Украины среди юниоров. Однако вместо парашютистки она стала юристом.

В последние годы Закорецкая любила проводить время с внуком. «Всю жизнь я проболела небом, — говорила она в 2008-м. — Вылечил меня внук Кирилл. Но заразил новой — теперь он моя любимая "болезнь"».

Прямая речь:

О страхе (Fakty.ua, 2006): «За всю спортивную и тренерскую карьеру я не встретила ни одной девушки, которая бы спасовала перед прыжком, а вот ребят таких было много. Хотя себя я не причисляю к смелым людям. И не верю тому, кто говорит, что не боится прыгать. Мне всегда было очень страшно. И я считаю, что это естественная реакция человека с нормальной психикой. Признаюсь, каждый раз, когда надевала парашют, возникала мысль отказаться, уйти, не прыгать. Однако в нашем кругу это — позор. И боязнь прослыть трусом всегда была сильнее страха высоты. Подавляешь его, пытаешься шутить, улыбаться, хотя у самой дрожат руки и ноги. И так до тех пор, пока над тобой не раскроется купол. <…>

Своим ученикам я всегда говорю: силен не тот, кто не боится, а кто умеет преодолеть страх. Многие идут к нам именно ради этого, чтобы почувствовать, как уровень адреналина в крови просто зашкаливает».

О курьезах (Fakty.ua, 2006): «В середине 70-х мы тренировались в Грозном. Во время прыжков внезапно налетела гроза, и ветром парашютистов разбросало в разные стороны. Я, к счастью, нормально приземлилась и вместе с остальными на машине стала искать товарищей. И вот проезжаем мимо животноводческого хозяйства, а там крик, шум, бегают возмущенные свинарки. Оказывается, наш парашютист мало того, что пробил крышу свинарника, так еще и угодил прямо в чан со… свиным навозом. Сколько потом над бедолагой подшучивали по поводу "удачного" приземления! А местные жители, узнав фамилию "героя-парашютиста", вывели: "Свинарник имени…"»

О риске: «Я видела, что на земле меня бегут ловить "квадратом" [брезентом]. Я скептически смотрела на эту бегущую толпу спасателей. Потому что знала, если падать с такой высоты, он не спасет. Я стала обрезать перехлестнутые стропы. Обрезав восемь строп, увидела, что купол открылся. Я не потеряла в небе ни доли секунды на анализ. Я действовала на автоматизме. В воздухе, когда стрессовая ситуация, кажется, что жизнь удлиняется, и секунда кажется не секундой, ты столько успеваешь сделать. Две-три секунды кажутся вечностью. Понимая, что могу погибнуть, я видела все замедленно, как в кино. В шоковом с состоянии нужно сопротивляться, нужно успокоиться и заставить мозг работать четко, без страха. А когда я приземлилась и проанализировала, что произошло в небе, меня охватил поистине животный страх. В воздухе люди гибнут от своего бездействия, от шокового состояния. Я выжила тогда потому, что мозг работал автоматически».

О команде (инструктор Енакиевского авиаклуба Ольга Купчик, Fakty.ua, 2010): «Помню, в свой юбилейный, 60-й день рождения Валентина произнесла тост: "Вы всю жизнь меня не любили, за то, что я вас гоняла, вы объединились против меня и благодаря этому стали командой. Я поднимаю бокал за то, чтобы вы и дальше дружили против меня, оставаясь командой". Еще помню, она любила повторять: "Не полетела ворона смолоду, к старости не полетит". А как хотела поехать на чемпионат мира ветеранов парашютного спорта, усиленно тренировалась в оттачивании акробатических фигур в воздухе. Увы, насобирать тысячу евро на поездку в Италию она не смогла».

7 фактов о Валентине Закорецкой

Стажировку у 23-летней чемпионки мира Закорецкой проходили космонавты Владислав Волков и Виктор Пацаев. «Отличные ребята. Жили с нами в аэроклубе и спали на парашютах», — вспоминала спортсменка. «Мы, зная, что они готовятся к полету в космос, старались помочь им во всем. К сожалению, из-за разгерметизации спускового аппарата во время приземления они погибли», — отмечала она.На счету Закорецкой 50 мировых рекордов.Основной парашют у нее отказывал более 50 раз. Впервые это произошло в Грузии, 13 июня, когда спортсменка совершала свой тринадцатый по счету прыжок, с парашютом №13 за плечами. «После выяснили, что причиной отказа основного парашюта стали технические огрехи, — поделилась тренер. — С тех пор тринадцать — мое счастливое число. К слову, я впервые стала чемпионкой на тринадцатом чемпионате мира, который происходил в Италии, где это число еще со времен Древнего Рима тоже считается счастливым».В 2000 году Закорецкая стала почетным гражданином родного Луганска.Тогда же она, к тому времени давно работавшая тренером, на чемпионате Украины в Луганске поднялась в небо и, чтобы остальные судьи смогли настроить оптику для наблюдения за состязаниями, выполнила все шесть обязательных акробатических элементов. Причем сделала это быстрее, чем выступавшие после нее чемпионы страны.Закорецкая была заядлой охотницей, также любила рыбалку и путешествия — в свое время за рулем «Волги» исколесила весь Крым.Если принять, что полет на парашюте длится 4-5 минут, то за свою жизнь Закорецкая провела в полете (11,5 тысяч прыжков) от 32 до 40 суток.

Материалы о Валентине Закорецкой:

Страница в Википедии

Статья на Enakievets.info

Статья о спортсменке на KP.ua

Интервью Закорецкой на Fakty.ua