Митинг за свободу интернета завершился в центре Москвы

По данным Белого счетчика на 15:15, в акции протеста против блокировки мессенджера Telegram приняли участие 11,7 тысячи человек. Они прошли по улице Маши Порываевой к проспекту Академика Сахарова, где и состоялся митинг, передает ТАСС.

Митинг окончен. Подсчет, соответственно, также окончен. Участники митинга возвращаются к метро Комсомольская.

Спасибо всем волонтерам, проводившим подсчет! pic.twitter.com/S2bY4Xf1r3

— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.

Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице «ВКонтакте»: «Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

Очередь у входа на митинг за свободу интернета, который начнётся на проспекте Сахарова в 14:00 #Telegram pic.twitter.com/dj7GjVjX2y

— The Insider (@the_ins_ru) 30 апреля 2018 г.

Напомним, акция, заявленная Либертарианской партией России и согласованная московскими властями, была посвящена протесту против блокировки телеграма Роскомнадзором. Организаторы рассчитывали, что на шествие и митинг выйдут до пяти тысяч человек.