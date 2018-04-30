МОЛНИЯ: Угроза войны — Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление (ФОТО)

Израиль неожиданно закрыл своё воздушное пространство у северной границы с Сирией из-за угрозы эскалации военного конфликта с Ираном.

Появилась информация, что Тель-Авив разворачивает гражданские авиалайнеры в полёте из-за экстренного закрытия воздушного пространства страны.

На сайте Flight Radar видно, что практически все самолёты сконцентрировались в аэропорту Бен Гурион.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля сегодня в 20:00 планирует делать «весьма значительное» заявление, касающееся ядерного соглашения с Ираном.

Перед этим верховный руководитель Ирана сделал жёсткое заявление после атаки ВВС Израилем по иранским военным объектам в Сирии:

«Время, когда нас атаковали, а мы убегали, закончилось. Ваши удары будут встречены ударами», — сказал Али Хаменеи.

Перед этим президент Сирии Башар Аль-Асад принял в Дамаске иранскую делегацию, в которую входил Мухаммад Боруджерди, один из основателей Корпуса Стражей Исламской Революции.

«То, что мы наблюдаем — это эскалация враждебности против Сирии и переход недружественных стран к стратегии прямой агрессии после полного поражения их марионеток, чьими руками они действовали ранее», — сказал Башар Асад.