Московское "Динамо" расторгло контракты с тремя хоккеистами

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Динамо" расторг контракты с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным, а также нападающим Мартиньшем Карсумсом, сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.

Кутейкин и Рылов играли за "Динамо" с сезона-2016/17, Карсумс начал выступать за "бело-голубых" с сезона-2013/14.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кутейкин провел 50 матчей и набрал 15 (5 голов + 10 передач) очков, Рылов в 44 играх записал на свой счет 10 (3+7) баллов, а Карсумс в 34 матчах - 15 (3+12) очков.