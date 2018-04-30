Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках

73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и Международный день джаза музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации отметят концертами и эстрадными выступлениями.

Военный оркестр очень близок по своему составу к джазовым коллективам. Неудивительно, что военные музыканты часто исполняют джазовые композиции. С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.

Толмас Георгиевич Геворкян и его коллега Оганесян служили в Центральном оркестре и в своих воспоминаниях отмечают, что часто бывали на передовой. Однажды они в течение месяца давали концерты на линии фронта, иногда на расстоянии 800 метров от противника. Бывало, что во время выступления их обстреливали и джазовые композиции перемешивались со свистом пуль и грохотом разрывающихся снарядов.

9 мая музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя. В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят в том числе и в джазовых аранжировках.