На Балтийском флоте в преддверии праздников прошли тренировки по антитеррору

В преддверии выходных и праздничных дни во всех гарнизонах Балтийского флота (БФ) прошли тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части под руководством командиров соединений и воинских частей военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооруженных формирований и угрозе совершения ими террористических актов на территории воинской части.

Всего в тренировках было задействовано более десяти подразделений антитеррора и свыше 500 человек личного состава, а также несколько десятков единиц военной и специальной техники.