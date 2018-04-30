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Неизменность трагедии: одесситам не забыть о погибших 2 мая (ФОТО)


Добавлено: 30 апр 2018 в 05:07, Категория: Новости на сегодня
Неизменность трагедии: одесситам не забыть о погибших 2 мая (ФОТО)

Страшная дата — 2 мая 2014 года, день, когда «победители майдана» совершили массовое убийство одесситов, с каждым годом, прошедшим после похорон жертв, не теряет своего скорбного смысла и значения. И чем сильнее о ней стараются забыть организаторы преступления, не оставляющие попыток обвинить жертв в их собственной смерти, тем более очевидной становится вина.

Забыть о пролитой «по воле майдана» крови не дают одесситы, которые в этот день снова придут к Дому Профсоюзов, чтобы скорбная дата не слилась с безликими «майскими выходными», не превратилась в рутину, как того наверняка хочется кому-то очень испуганному в Киеве.

Как пройдет 2 мая в Одессе в этом году — манеру поведения властей и распорядок неофициальных траурных мероприятий — несложно предсказать заранее. Пятиэтажное здание по адресу: Куликово поле, дом 1 — Дом Профсоюзов, который по-прежнему стоит пустым и запущенным, откуда съехали все организации, а идея разместить там штаб ВМС Украины забылась сама собой, будет оцеплено тысячей полицейских, а еще тысяча перекроет близлежащие улицы и привокзальную площадь.

Об этом за неделю предупредил начальник областной полиции Дмитрий Головин, пообещавший также присутствие на месте «кинологической и взрывотехнической служб». А значит, допуск одесситов к месту трагедии будет ограничен из-за поиска взрывных устройств на абсолютно пустой и с ночи оцепленной полицией площади.

Примечательно, что даже Головин стыдливо избегал в своих сообщениях упоминания даты, говоря в общем — «майские праздники».

По-своему отметят дату, которую нельзя называть, и горстка местных неонацистов — филиал партии «Свобода», а также запрещенные в России «Национальный корпус» и «Правый сектор»:

2 мая они планируют провести в Одессе «Марш украинского порядка», о чем известили в четверг на пресс-конференции.

Хотя о массовом убийстве, непосредственными участниками которого многие из них были, неонацисты, как и полицейское начальство, тоже старались прямо не вспоминать, вопрос — не раскаиваются ли они — был задан. Ответ, с учетом общей украинской атмосферы, отравленной легитимным присутствием подобных персонажей, был, как это ни ужасно, ожидаем: «Я не вижу там преступления, вот так коротко подходит?» — заявил некий Демьян Ганул, бритоголовый детина в футболке с символикой батальона «Нахтигаль», созданного когда-то гитлеровцами из украинских нацистов.

На реплику из зала: «То есть там были не люди?» — представитель современной украинской молодежи ответил: «Я считаю, что нет».

Реальность современной Одессы такова: за четыре минувших года ни одному участнику массового убийства так и не было предъявлено обвинений.

Примечательно, что на пресс-конференции присутствовали представители ОБСЕ, «тактично» не прокомментировавшие эту дикую сцену.

Неизвестно, что именно — собственное ли скудоумие, или приравниваемая к нему уверенность садиста в своем праве убивать — заставило Ганула так ответить, но есть большие сомнения, что этот инцидент отразится в отчетах уважаемой организации, сохраняющей по отношению одесской трагедии ничем не оправданный нейтралитет. Роль ОБСЕ все эти годы свелась к тому, что представители организации изредка проявляют недовольство из-за отсутствия результатов расследования трагедии.

Результатов — причем любых — действительно нет и быть не может, если единственная задача следствия состоит в доказательстве того, что убитые и выжившие активисты одесского «антимайдана» убивали себя самостоятельно, чтобы насолить идущей «в европейскую семью» Украине.

По аналогии с жителями Донбасса, также в версии киевской пропаганды, обстреливающими самих себя, назло «демократическим ценностям», которые несет им украинская армия и карательные батальоны под присмотром мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сколь возмутительно ни звучат эти утверждения, но реальность современной Одессы такова: за четыре минувших года ни одному участнику массового убийства из числа боевиков «майдана», футбольных профашистских фанатов, активистов неонацистских организаций, имена и лица которых известны, а некоторые даже публично гордятся «сожжением ваты», не было предъявлено никаких обвинений, никто из них не попал в поле зрения следователей.

И хотя 8 сентября 2017 года городской суд Ильичевска, где рассматривалось дело против девятнадцати активистов Куликова поля, обвиняемых в организации массовых беспорядков, приведших к человеческим жертвам, оправдал их, власть сделала все, чтобы вновь засадить их за решетку.

Украинская прокуратура, которой сегодня руководит небезызвестный Юрий Луценко, знающий о трагедии 2 мая много больше среднего украинского обывателя, опротестовала оправдательный приговор суда, и некоторые оправданные одесситы снова за решеткой.

Есть чему порадоваться настаивавшей на этом «патриотической общественности».

Речь, например, об украинце Сергее Долженкове и россиянине Евгении Мефедове, едва выживших в Доме профсоюзов, и с больничной койки отправленных в изолятор, где оба продолжают пребывать вопреки украинским законам и здравому смыслу, ожидая рассмотрения апелляции прокуратуры на свой оправдательный приговор. Больше того, в дополнение к уже развалившимся в суде обвинениям, прокуроры теперь вменяют им «посягательство на территориальную целостность».

В своей нарочитой бесчеловечности Юрий Луценко и его подчиненные также проявляют постоянство и неизменность.

Но, несмотря на их гибельные старания, о трагедии помнят не только в Одессе, и не только там ведется следствие, альтернативное отсутствующему официальному разбирательству.

В четверг на израильском телеканале ILand была показана расширенная версия фильма «Площадь разбитых надежд», авторы которого высказали собственную версию о причинах и виновниках трагедии 2 мая. Главными героями стали уже известные «грузинские снайперы», рассказавшие, как после расстрела «небесной сотни» они были отправлены в Одессу по приказу нынешнего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Участие в подготовке бойни этого зловещего персонажа не подвергается сомнению: есть видеокадры, как накануне он лично проверяет боеспособность прибывших в город боевиков, расставленных на стихийных блокпостах для защиты «от российской агрессии», но уже на следующий день забрасывавших Дом профсоюзов бутылками с горючей смесью.

В фильме мужчина, представившийся как Цезари Баджалидзе, утверждает, что лично участвовал в погроме и убийствах на Куликовом поле в Одессе. В подтверждение приводятся кадры, где он запечатлен после штурма внутри Дома профсоюзов на фоне жертв. Баджалидзе рассказал, что приехал в Одессу вместе с другими боевиками «самообороны майдана», подчиненными Парубию, и на месте уже были подготовлены емкости с бензином, холодное и огнестрельное оружие.

Косвенно, уже за рамками расследования израильских журналистов, его слова подтверждает и экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, заявивший на днях на пресс-конференции в ТАСС, что массовые убийства в Одессе координировал тот же человек, что и расстрелы на майдане — руководитель законодательной ветви власти Украины Андрей Парубий — адепт Бандеры и батальона «Нахтигаль».

Но пока о трагедии 2-го мая не забыли в Одессе, Израиле и России, есть надежда, что ежегодный ритуал возложения цветов к пустому дому, сквозь металлоискатели и полицейское оцепление, будет изменен, память о погибших будет увековечена, а виновные наказаны.

Петр Лихоманов


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Добавлено: 30 апр 2018 в 05:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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