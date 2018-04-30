Неизвестные силы нанесли ракетные удары по Сирии

Позиции сирийских правительственных войск возле городов Алеппо и Хама были обстреляны ракетами. Ударам также подверглись воюющие на стороне Дамаска проиранские вооруженные формирования, передает Sk y News Arabia. При этом неизвестно, кто именно произвел атаку.

Как сообщает сирийский правительственный телеканал Syria, удары были нанесены накануне вечером, в 22:30. По предварительным данным, на одном из объектов сирийской армии из-за попадания снаряда возник сильный пожар. О других потерях пока не сообщается.

Один из ударов пришелся на район к югу от Хамы, в 220 км от Дамаска, где дислоцирована 47-я моторизированная бригада проиранских вооруженных формирований и находятся военные советники из этой страны. Другой был нанесен по населенному пункту Сальхаб в этом же районе.

Ракеты также поразили военный аэродром к востоку от сирийского Алеппо и международный аэропорт в Нейрабе.